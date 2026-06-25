Visite autour des arbres de l’île aux Cygnes Street Workout de l’Ile aux Cygnes Paris
Visite autour des arbres de l’île aux Cygnes Street Workout de l’Ile aux Cygnes Paris jeudi 6 août 2026.
6 août 10h00 Les arbres de l’île aux Cygnes
Créée au 19ème siècle, cette île artificielle construite sur la Seine est
plantée d’une remarquable collection d’une soixantaine d’essences d’arbres. Sa
canopée continue et abondante offre abri et nourriture aux oiseaux et insectes.
Sur ses perrés pentus, pousse une flore sauvage variée accompagnée de son
cortège d’insectes. Des lézards des murailles logent dans les anfractuosités de
ce talus pierreux. Cet espace artificiel constitue un habitat original, à la
croisée de la trame verte et de la trame bleue.
Dans la Seine, les herbiers aquatiques, rares à Paris, permettent la
reproduction de nombreux poissons : gardons, tanches, carpes, sandres …
Cette île est un lieu essentiel pour le maintien et la survie de la
biodiversité dans la Capitale.
Rendez-vous : sur l’île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté
Découverte des arbres remarquables de l’île et de sa faune sauvage
Le jeudi 06 août 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-06T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T11:30:00+02:00
Street Workout de l’Ile aux Cygnes allée des cygnes 75015 Paris
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