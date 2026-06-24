A la découverte des quartiers parisiens : la Butte-aux-cailles Métro Place d’Italie Paris

Comme à Montmartre, la colline de la Butte-aux-Cailles était autrefois couverte de vignes et de prairies. Elle était aussi traversée par la Bièvre qui a vu s’installer, sur ses bords, la manufacture des Gobelins, puis un grand nombre de petits ateliers, des teintureries et des tanneries notamment. Son paysage s’est ainsi transformé au fil de la révolution industrielle. Mais à cause des nombreuses carrières qui ont rendus difficile l’installation de fondations solides pour de grands immeubles, la Butte-aux-Cailles a échappé, en partie, aux grands travaux haussmanniens du milieu du XIXe siècle. Elle est restée longtemps un quartier ouvrier, aux petits immeubles modestes, dont les cours ont souvent été habitées par de petites entreprises.

Aujourd’hui, la Butte-aux-Cailles conserve encore des traces de ce passé agricole et industriel qui se retrouve dans la dénomination de ses rues et de ses bâtiments publics, avec notamment la rue du Moulin-des-Prés qui longe la piscine à l’est.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Un parcours numérique dédié, valorisant l’histoire et le patrimoine de ce quartier du 13e arrondissement, a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris.

Découvrez le quartier de la Buttes-aux-cailles, dont l’histoire se lit dans les noms de ses rues ou de ses bâtiments publics. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le mardi 04 août 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 21 juillet 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-04T21:30:00+02:00

fin : 2026-08-04T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-04T18:30:00+02:00_2026-08-04T20:30:00+02:00

Métro Place d’Italie 41 Boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

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