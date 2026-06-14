Noé Théâtre Darius Milhaud Paris

Dans

cette adaptation pleine de fantaisie et d’humour, Noé, une femme robot, part à

la découverte de planètes lointaines, où elle rencontre des personnages aussi

drôles que mystérieux. À travers ses rencontres avec le roi vaniteux, les

algues mélodiques ou la chamelle centenaire, elle apprend des leçons précieuses

sur le monde qui l’entoure et sur le sens de la vie. Noé se métamorphose et

s’humanise tout au long de ce voyage dans les étoiles.

Ce

spectacle interactif mêle théâtre, danse, acrobatie et chanson pour transporter

petits et grands dans un univers poétique et coloré, où chaque planète regorge

de surprises.

Une

science-fiction intelligente et amusante à partager en famille, idéale pour

éveiller les enfants à la beauté des mondes et à l’importance de regarder

l’inconnu avec les yeux du cœur. Embarquez à bord du vaisseau spatial et

voyagez à travers les galaxies !

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des

parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

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Création

collective sous la direction d’Andréa Fulconis

Mise

en scène : Andréa

Fulconis

Compositeur :

Hugo July

Avec :

Romane Mims, Olivier Priestley, Salomé Abittan-Tenenbaum, Andréa Fulconis

Genre : Spectacle d’aventure futuriste

Jeune public de 4 à 12 ans

Durée du spectacle : 45mn

Embarquez avec Noé dans un voyage intergalactique à travers des planètes mystérieuses ! Un spectacle drôle et futuriste, directement inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry !

Du mardi 04 août 2026 au jeudi 06 août 2026 :

mardi, jeudi

de 14h30 à 15h15

Du lundi 03 août 2026 au vendredi 07 août 2026 :

lundi, mercredi, vendredi

de 10h30 à 11h15

payant

De 6 à 9 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-03T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-07T14:15:00+02:00

Date(s) : 2026-08-03T10:30:00+02:00_2026-08-03T11:15:00+02:00;2026-08-04T14:30:00+02:00_2026-08-04T15:15:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T11:15:00+02:00;2026-08-06T14:30:00+02:00_2026-08-06T15:15:00+02:00;2026-08-07T10:30:00+02:00_2026-08-07T11:15:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



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