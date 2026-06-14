Noé Théâtre Darius Milhaud Paris
Noé Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 3 août 2026.
Dans
cette adaptation pleine de fantaisie et d’humour, Noé, une femme robot, part à
la découverte de planètes lointaines, où elle rencontre des personnages aussi
drôles que mystérieux. À travers ses rencontres avec le roi vaniteux, les
algues mélodiques ou la chamelle centenaire, elle apprend des leçons précieuses
sur le monde qui l’entoure et sur le sens de la vie. Noé se métamorphose et
s’humanise tout au long de ce voyage dans les étoiles.
Ce
spectacle interactif mêle théâtre, danse, acrobatie et chanson pour transporter
petits et grands dans un univers poétique et coloré, où chaque planète regorge
de surprises.
Une
science-fiction intelligente et amusante à partager en famille, idéale pour
éveiller les enfants à la beauté des mondes et à l’importance de regarder
l’inconnu avec les yeux du cœur. Embarquez à bord du vaisseau spatial et
voyagez à travers les galaxies !
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des
parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
—————————————–
Création
collective sous la direction d’Andréa Fulconis
Mise
en scène : Andréa
Fulconis
Compositeur :
Hugo July
Avec :
Romane Mims, Olivier Priestley, Salomé Abittan-Tenenbaum, Andréa Fulconis
Genre : Spectacle d’aventure futuriste
Jeune public de 4 à 12 ans
Durée du spectacle : 45mn
Embarquez avec Noé dans un voyage intergalactique à travers des planètes mystérieuses ! Un spectacle drôle et futuriste, directement inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry !
Du mardi 04 août 2026 au jeudi 06 août 2026 :
mardi, jeudi
de 14h30 à 15h15
Du lundi 03 août 2026 au vendredi 07 août 2026 :
lundi, mercredi, vendredi
de 10h30 à 11h15
payant
De 6 à 9 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-03T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-07T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-08-03T10:30:00+02:00_2026-08-03T11:15:00+02:00;2026-08-04T14:30:00+02:00_2026-08-04T15:15:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T11:15:00+02:00;2026-08-06T14:30:00+02:00_2026-08-06T15:15:00+02:00;2026-08-07T10:30:00+02:00_2026-08-07T11:15:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
Afficher la carte du lieu Théâtre Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Concert de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS 14 juin 2026
- Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris 14 juin 2026
- Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026