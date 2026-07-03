Tournée Mini-Sauveteurs 2026 Village Santé – Bassin de la Villette Paris
lundi 3 août 2026 · Village Santé - Bassin de la Villette · Paris
Informations pratiques
Les Sauveteurs en Mer vous donnent rendez-vous les 3 et 4 août au bassin de la Villette, de 14h30 à 18h, pour la Tournée Mini-Sauveteurs. Des animations gratuites sont proposées aux familles, en particulier aux enfants de 7 à 12 ans, afin de connaître les bonnes pratiques en bord de mer, les gestes qui sauvent et les numéros d’urgence.
Cet été, faites découvrir à vos enfants les gestes qui sauvent !
Du lundi 03 août 2026 au mardi 04 août 2026 :
lundi, mardi
de 14h30 à 18h00
gratuit
Accompagnement par un adulte.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-03T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-04T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-03T14:30:00+02:00_2026-08-03T18:00:00+02:00;2026-08-04T14:30:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00
Village Santé – Bassin de la Villette 65, quai de la Seine 75019 Paris
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