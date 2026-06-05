Lucie Guillem & Jean Saint Loubert, au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Lucie Guillem et Jean Saint Loubert proposent un concert-spectacle émouvant et interactif, mêlant jazz, comédie musicale et poésie.

On y retrouve des duos intemporels de George Gershwin et Michel Legrand, des textes poétiques, et même quelques airs de musique brésilienne. Une parenthèse sensible et joyeuse, où la complicité des artistes invite le public à entrer dans un cabaret tout en nuances.

Line-up : Lucie Guillem : voix ; Jean Saint Loubert : piano, voix

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Cool jazz for quiet dreams — Lucie Guillem et Jean Saint Loubert vous invitent à un voyage musical interactif, alliant jazz, poésie et complicité dans une ambiance de cabaret intime et émouvant.

Le dimanche 02 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 02 août 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 21€ à 24€

Tarif sur place : 24€ à 27€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-03T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-03T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-02T19:30:00+02:00_2026-08-02T20:30:00+02:00;2026-08-02T21:30:00+02:00_2026-08-02T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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