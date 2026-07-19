Festival Ciné-Voisin.es : Il était une fois… La révolution au Square Aretha Franklin ! Square Aretha Franklin Paris

Informations pratiques

Chaque soirée se déroule en 2 temps

À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)

À 21 h 30 : Projection de IL ETAIT UNE FOIS… LA REVOLUTION

Avec Il ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION, Sergio Leone réinvente le western Zapata. Entre le Mexique en révolution et les souvenirs de l’Irlande insurgée, il met en scène les mécanismes de l’oppression, mais aussi une amitié improbable, née dans la poudre du désert et mise à l’épreuve par les désillusions.

Le dimanche 02 août 2026

de 20h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-02T23:00:00+02:00

fin : 2026-08-03T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-02T20:00:00+02:00_2026-08-02T23:30:00+02:00

Square Aretha Franklin Square Aretha Franklin 75020 Paris

https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr



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