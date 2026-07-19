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Festival Ciné-Voisin.es : Il était une fois… La révolution au Square Aretha Franklin ! Square Aretha Franklin Paris

dimanche 2 août 2026 · Square Aretha Franklin · Paris

Festival Ciné-Voisin.es : Il était une fois… La révolution au Square Aretha Franklin ! Square Aretha Franklin Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Lieu
Square Aretha Franklin
Adresse
Square Aretha Franklin
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Chaque soirée se déroule en 2 temps

  • À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
  • À 21 h 30 : Projection de IL ETAIT UNE FOIS… LA REVOLUTION

Avec Il ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION, Sergio Leone réinvente le western Zapata. Entre le Mexique en révolution et les souvenirs de l’Irlande insurgée, il met en scène les mécanismes de l’oppression, mais aussi une amitié improbable, née dans la poudre du désert et mise à l’épreuve par les désillusions.
Le dimanche 02 août 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-08-03T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-02T20:00:00+02:00_2026-08-02T23:30:00+02:00

Square Aretha Franklin Square Aretha Franklin  75020 Paris
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr


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