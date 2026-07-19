Festival Ciné-Voisin.es : Il était une fois… La révolution au Square Aretha Franklin ! Square Aretha Franklin Paris
dimanche 2 août 2026 · Square Aretha Franklin · Paris
Informations pratiques
Chaque soirée se déroule en 2 temps
- À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
- À 21 h 30 : Projection de IL ETAIT UNE FOIS… LA REVOLUTION
Avec Il ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION, Sergio Leone réinvente le western Zapata. Entre le Mexique en révolution et les souvenirs de l’Irlande insurgée, il met en scène les mécanismes de l’oppression, mais aussi une amitié improbable, née dans la poudre du désert et mise à l’épreuve par les désillusions.
Le dimanche 02 août 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-08-03T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-02T20:00:00+02:00_2026-08-02T23:30:00+02:00
Square Aretha Franklin Square Aretha Franklin 75020 Paris
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr
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