Summer Tribute 1990 SUPERSONIC Paris

Le dimanche, c’est LE rendez-vous des passionné·es de rock et de pop au Supersonic

Chaque semaine, plusieurs groupes montent sur scène pour réinterpréter en live les morceaux cultes d’un·e artiste légendaire

Cet été, à partir du 19 juillet et jusqu’au 23 août, les Sunday Tribute prennent une tournure spéciale : chaque soirée mettra à l’honneur plusieurs artistes emblématiques d’une même décennie

DIMANCHE 19 JUILLET : 2010’s

DIMANCHE 26 JUILLET : 2000’s

DIMANCHE 2 AOÛT : 1990’s

DIMANCHE 9 AOÛT : 1980’s

DIMANCHE 16 AOÛT : 1970’s

DIMANCHE 23 AOÛT : 1960’s

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Dimanche 2 Aout 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Supersonic’s Summer Tributes.

Le dimanche 02 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-03T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-02T19:00:00+02:00_2026-08-02T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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