NOUR – Cours de yoga ouvert à tous et à toutes Centre sportif Jules Noël Paris lundi 3 août 2026.

Prévoyez d’arriver 10 minutes en avance pour nous trouver et vous installer !

Munissez-vous d’une tenue confortable pour pratiquer ! La pratique se fait sans matériel.

Nous vous conseillons de vous inscrire pour assurer votre place. Des frais d’adhésion d’un euro vous seront demandés. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous faire un don via notre site internet.

Si vous ne pouvez plus participer au cours, merci d’annuler votre participation au moins 12h avant le cours.

L’association NOUR vous propose des séances de yoga gratuites et ouvertes à tous et à toutes.



Au programme, 50 minutes de mise en mouvement à travers des postures et enchaînements de yoga suivies de 10 minutes d’échanges et d’animations.

Le lundi 03 août 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-03T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-03T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-03T18:00:00+02:00_2026-08-03T19:00:00+02:00

Centre sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne, Paris 14e 57014 Paris

https://nour-yoga.com/ +33612648364 contact@nour-yoga.com https://www.facebook.com/NourYoga https://www.facebook.com/NourYoga



Afficher la carte du lieu Centre sportif Jules Noël et trouvez le meilleur itinéraire

