Arse • Paddock & Breakfast SUPERSONIC Paris

ARSE (22h00)

(Garage punk – Syndey, AUS)

ARSE a fait irruption depuis la banlieue de Sydney en 2017 et n’a pas ralenti depuis une décennie : le groupe a sorti des classiques underground tels que *Primitive Species*, *Safe Word* et *Kaputt*, ainsi qu’un 45 tours en collaboration avec le duo phénoménal de saxophone et batterie Party Dozen – une collaboration qui a donné naissance à Grupo, l’un des labels indépendants les plus modestes d’Australie, mais aussi l’un des plus importants.

Comparé à tout, de Black Flag à l’époque de Morris à King Gizz, leur son a permis à ARSE de se produire aux côtés de la royauté punk australienne Amyl and The Sniffers, Cosmic Psychos, Hard Ons, These New South Whales et Civic lors d’une multitude de tournées en Australie et en Europe.

Avec des guitares électrisantes, des rythmes percutants et une production absolument explosive signée Jonathan Boulet, membre du groupe, ARSE est véritablement un groupe en feu.

https://arse.bandcamp.com/

PADDOCK & BREAKFAST (21h00)

(Rock punk – Île-de-France)

Paddock & Breakfast est un duo rock punk. Il tape sur ses fûts. Elle chante et gratte sa six cordes. Né en 2018 en banlieue, le groupe mêle voix fragile, guitare saturée et batterie monomaniaque, tartines et caféine, et balance un rock punk dans l’urgence.

Avec deux 45 tours et un album, Paddock & Breakfast se déguste sur scène.

Les 3 influences : Pierre & Bastien, Breeders, Les Thugs

https://paddockandbreakfast.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@paddockandbreakfast

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mardi 4 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… Amyl & The Sniffers, The Chats & FIDLAR

Le mardi 04 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-04T19:00:00+02:00_2026-08-04T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/73PHq65kt https://fb.me/e/73PHq65kt



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