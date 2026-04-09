La bibliothèque Amélie hors les murs – Eté 2026 Square Santiago du Chili paris

Les bibliothécaires vous proposent des lectures et des jeux pour les enfants à partir de 2 ans au square Santiago du Chili ( 1 avenue de la Motte Picquet). Rendez-vous les mercredi et vendredi du mois d’août de 10h à 11h30.

C’est l’été ! En aout, les bibliothécaires s’évadent au square Santiago du Chili Au programme : des albums, des jeux, des contes et comptines…

Du mercredi 05 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

mercredi, vendredi

de 10h00 à 11h30

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-05T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T11:30:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T11:30:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T11:30:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T11:30:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T11:30:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T11:30:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T11:30:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T11:30:00+02:00

Square Santiago du Chili 1 avenue de la Motte Picquet 75007 paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



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