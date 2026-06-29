Rendez-vous au jardin ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS jeudi 6 août 2026.

Entretien du potager, découverte des outils et techniques de jardinage (tenue de jardinage et gants, adapter votre équipement à la météo).

Nos ateliers pratiques de jardinage ont lieu tous les jeudisde 9h30 à 11h30.

En cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri.

Le jeudi 27 août : entre 10h45 et 11h30, l‘atelier se poursuivra sur le compostage avec DM compost.

Venez participer à un jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons.

Le jeudi 27 août 2026

de 09h30 à 11h30

Le jeudi 20 août 2026

de 09h30 à 11h30

Le jeudi 06 août 2026

de 09h30 à 11h30

Le jeudi 13 août 2026

de 09h30 à 11h30

gratuit

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-06T12:30:00+02:00

fin : 2026-08-27T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-06T09:30:00+02:00_2026-08-06T11:30:00+02:00;2026-08-13T09:30:00+02:00_2026-08-13T11:30:00+02:00;2026-08-20T09:30:00+02:00_2026-08-20T11:30:00+02:00;2026-08-27T09:30:00+02:00_2026-08-27T11:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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