Chess s’installe à Paris Plages Quais de Seine – pont Louis Philippe Paris

Informations pratiques

Du 6 au 16 août, Esports World Cup investit Paris Plages avec 8 tables d’échecs ouvertes à tous, mêlant compétition, pratique libre et découverte.

Les 6, 7, 8 et 9 août, quatre tournois quotidiens réuniront des joueuses et joueurs amateurs dans un format accessible, permettant à chacun de tenter sa chance dans une véritable ambiance de compétition. Chaque journée donnera lieu à son propre tournoi, sur un format à élimination directe, jusqu’à la désignation d’un vainqueur. Des cadeaux seront à gagner pour les vainqueurs de chaque tournoi !

À partir du 10 août et jusqu’au 16 août, l’espace se transformera en zone de pratique libre. Le public pourra emprunter gratuitement un échiquier à l’accueil, s’installer sur les tables mises à disposition et jouer librement entre amis, en famille ou avec d’autres visiteurs. Des animateurs seront présents pour accueillir le public, expliquer les règles aux débutants et favoriser les rencontres entre joueuses et joueurs de tous niveaux.

Pensée comme un lieu de vie accessible et convivial, cette installation permettra aussi bien aux passionnés qu’aux curieux de découvrir ou redécouvrir les échecs dans un cadre estival exceptionnel, au cœur de Paris Plages.

Réservez votre place au tournoi de Chess !

Pendant dix jours, l’Esports World Cup investit Paris Plages avec un espace entièrement dédié aux échecs : quatre jours de compétition suivis de six jours d’accès libre, ouverts à toutes et tous, passionnés comme curieux, désireux de découvrir ou de pratiquer les échecs au bord de la Seine.

Du jeudi 06 août 2026 au dimanche 16 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit

Réservation obligatoire du 6 au 9 août inclus et pas de réservation nécessaire du 10 au 16 août inclus.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-06T15:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-06T12:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T12:00:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T12:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-09T12:00:00+02:00_2026-08-09T19:00:00+02:00;2026-08-10T12:00:00+02:00_2026-08-10T19:00:00+02:00;2026-08-11T12:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00;2026-08-12T12:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T12:00:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T12:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T12:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-16T12:00:00+02:00_2026-08-16T19:00:00+02:00

Quais de Seine – pont Louis Philippe 34 voie Georges Pompidou 75004 Paris

https://esportsworldcup.com/fr



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