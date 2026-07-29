Atelier de modelage en famille : Portrait de famille Musée Bourdelle PARIS

Informations pratiques

Au cours de cet atelier de modelage, petits et grands sont invités à réaliser en terre leur autoportrait ou le portrait de l’un de leurs proches puis les créations sont assemblées pour constituer un joyeux portrait de famille.

Atelier de modelage en famille (enfants dès 6 ans)

Durée : 2h

À noter : pour cette activité en famille, les adultes doivent réserver un billet plein tarif et les enfants un billet tarif réduit.

Il est conseillé de prévoir une boîte en carton pour transporter les créations à l’issue de l’atelier.

Avec vos proches, composez vos portraits en argile !

Le mercredi 14 octobre 2026

de 14h00 à 16h00

Le mardi 18 août 2026

de 15h30 à 17h30

Le vendredi 14 août 2026

de 15h30 à 17h30

Le mardi 11 août 2026

de 15h30 à 17h30

payant

Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 8 €

À noter : pour cette activité en famille, les adultes doivent réserver un billet plein tarif et les enfants un billet tarif réduit.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-11T18:30:00+02:00

fin : 2026-10-14T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-11T15:30:00+02:00_2026-08-11T17:30:00+02:00;2026-08-14T15:30:00+02:00_2026-08-14T17:30:00+02:00;2026-08-18T15:30:00+02:00_2026-08-18T17:30:00+02:00;2026-10-14T14:00:00+02:00_2026-10-14T16:00:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/portrait-de-famille +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/



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