Mannequin Death Squad SUPERSONIC Paris

MANNEQUIN DEATH SQUAD (22h00)

(Punk rock – Melbourne, AUS)

MDS est un duo de rock/grunge/punk originaire de Melbourne, en Australie, dont les membres échangent leurs instruments.

Ce duo indépendant s’est constitué une base de fans enthousiastes et passionnés

à travers le monde, après avoir effectué six tournées indépendantes au Royaume-Uni et en Europe. Il mêle des mélodies pop entraînantes à des riffs punk rock, le tout accompagné d’un spectacle live d’une énergie contagieuse qui ne cesse de gagner en notoriété.

MDS a partagé la scène avec de nombreux artistes, notamment : Suicidal Tendencies, Dead Kennedys, Hollywood Undead, Cobra Starship, Soulfly, Soft Play NENA, Frenzal Rhomb et bien d’autres.

Leur deuxième album, « Wise and Dangerous », est sorti le 4 avril 2025 en autoproduction et comprend des collaborations avec DZ Deathrays et Emmy Mack de Redhook. L’album s’est classé n° 3 des charts indépendants (AIR) et a été nominé pour l’Australian Music Prize en 2025.

Le groupe vient de rentrer de ses premiers concerts aux États-Unis en mars 2026, où il s’est produit pour la première fois à New York et Los Angeles. Il s’est ensuite rendu au festival The Great Escape à Brighton, en Angleterre. Pour poursuivre la fête, il vient d’annoncer une tournée des festivals à travers l’Europe, avec des concerts en tête d’affiche à la clé !

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mardi 11 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… L7, Lambrini Girls & DZ Deathrays.

Le mardi 11 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-12T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-11T19:00:00+02:00_2026-08-11T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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