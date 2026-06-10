Initiation aux arts textiles Centre Sportif Jules Noël PARIS

Dans le cadre de la base de loisirs estivale au Stade Jules Noël (14e), STUDRO propose une initiation aux arts textile à destination de tous, petits et grands.

Apportez un vêtement à repriser, ou venez les mains libres pour découvrir le tricot ou le crochet.

Le matériel de base sera fourni, mais si vous souhaitez continuer chez vous, vous pouvez apporter votre matériel, ou nous vous conseillerons sur le matériel à acquérir.

STUDRO est un studio de design multidisciplinaire utilisant le design comme outil de transition écologique et sociale. Nous concevons des expériences et outils de communication en utilisant des méthodes d’éco-conception. Dans une démarche de partage de savoirs, STUDRO initie petits et grands au design et aux savoirs faire manuels lors d’ateliers et formation.

Lors des ateliers, petits et grands pourront s’initier aux savoirs-faire textile à travers des initiations à la réparation de vêtements, au tricot et au crochet.

Du mardi 11 août 2026 au vendredi 14 août 2026 :

mardi, vendredi

de 16h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-11T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-14T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-11T16:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00;2026-08-14T16:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

https://studro.eu +33633584696 hello@studro.eu



Afficher la carte du lieu Centre Sportif Jules Noël et trouvez le meilleur itinéraire

