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Bibliothèque Gutenberg Hors Les Murs Square Duranton PARIS

Bibliothèque Gutenberg Hors Les Murs Square Duranton PARIS

Bibliothèque Gutenberg Hors Les Murs Square Duranton PARIS mercredi 5 août 2026.

Lieu : Square Duranton

Adresse : 1, rue Duranton

Ville : 75015 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Du 5 au 26 août, les livres de Gutenberg se mettent au vert.

Retrouvez nous au square Duranton les mercredis matin de 10h à 12h, pour piocher dans nos albums, contes et livres pour tous les goûts, à lire ou à écouter.

Tout public, entrée libre.

À noter : en cas d’intempéries l’évènement aura lieu au sein de la bibliothèque.

C’est l’été ! Tous les mercredis matins d’août, retrouvez les bibliothécaires de Gutenberg au square Duranton.
Du mercredi 05 août 2026 au mercredi 26 août 2026 :
mercredi
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-05T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00

Square Duranton 1, rue Duranton  75015 PARIS
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr


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