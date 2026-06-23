Bibliothèque Gutenberg Hors Les Murs Square Duranton PARIS
Bibliothèque Gutenberg Hors Les Murs Square Duranton PARIS mercredi 5 août 2026.
Du 5 au 26 août, les livres de Gutenberg se mettent au vert.
Retrouvez nous au square Duranton les mercredis matin de 10h à 12h, pour piocher dans nos albums, contes et livres pour tous les goûts, à lire ou à écouter.
Tout public, entrée libre.
À noter : en cas d’intempéries l’évènement aura lieu au sein de la bibliothèque.
C’est l’été ! Tous les mercredis matins d’août, retrouvez les bibliothécaires de Gutenberg au square Duranton.
Du mercredi 05 août 2026 au mercredi 26 août 2026 :
mercredi
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-05T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00
Square Duranton 1, rue Duranton 75015 PARIS
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr
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