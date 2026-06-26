A la découverte des quartiers parisiens : Montparnasse, autour de l’atelier d’Alberto Giacometti Place d’Alesia (devant l’agence du CCF) Paris mardi 11 août 2026.

Alberto Giacometti s’installe à Paris dans le quartier de Montparnasse au début des années 1920. A partir du 1 er décembre 1926, il loge et travaille, avec son frère Diego, dans un modeste atelier de la rue Hippolyte-Maindron (14e arrondissement). Il y restera jusqu’à la fin de sa vie, sauf pendant l’Occupation. C’est dans cet atelier qu’Alberto Giacometti conçoit la quasi-totalité de son œuvre ; c’est aussi dans ce quartier qu’il croisera bien d’autres artistes.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Une application numérique valorisant l’histoire des ateliers d’artistes dans le quartier de Montparnasse a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris. Six balades sont disponibles : « Autour du musée Bourdelle », « Autour de la Ruche », « Autour du cimetière », « Autour de Giacometti », « Autour de Monsouris » et « Autour du Musée Zadkine.

Partez à la découverte des ateliers d’artistes parisiens en compagnie d’un guide conférencier. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le mardi 11 août 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 28 juillet 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-11T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-11T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-11T18:00:00+02:00_2026-08-11T20:00:00+02:00

Place d’Alesia (devant l’agence du CCF) 91 avenue Alesia 75014 Paris

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