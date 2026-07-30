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Copie de Bal Gratuit Rock 4 Temps moderne des Lionnes Les Lionnes Paris

mercredi 19 août 2026 · Les Lionnes · Paris

Copie de Bal Gratuit Rock 4 Temps moderne des Lionnes Les Lionnes Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Les Lionnes
Adresse
293 avenue Daumesnil
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Bal rock 4 temps moderne aux Lionnes

Viens profiter d’une soirée gratuite et en plein air, sous le soleil puis les étoiles pour découvrir le Rock 4 temps moderne ou tout simplement danser dans une ambiance guinguette exceptionnelle.

Tout le monde est convié, que tu saches danser ou pas !

Jamais dansé le Rock 4 Temps Moderne ?

C’est le moment parfait pour te lancer ! On commence par un cours d’initiation gratuit : en une heure, tu repars avec les bases pour t’éclater toute la soirée. Nos profs sont là pour toi, pas de stress !

PROGRAMME
19h30 – 20h30 : Cours d’initiation au Rock 4 Temps Moderne — gratuit, tous niveaux
20h30 – 23h30 : Soirée dansante en plein air

COMMENT VENIR ?
Les Lionnes (Palais de la Porte Dorée), 293 Av. Daumesnil, 75012 Paris
– Métro 8 — station Porte Dorée

– Bus 46 — station Porte Dorée

– Tramway T3 — station Porte Dorée

– Vélib’ : station 12032, 1 place Édouard Renard, 75012

Pas besoin de venir avec un partenaire — tout le monde danse avec tout le monde, c’est l’esprit du bal Rock !

L’entrée est GRATUITE : amène juste ta bonne humeur et tes chaussures confortables

Profitez de l’été pour vous initier au Rock 4 temps moderne, une danse à deux ludique, fun et très facile d’accès, à l’occasion d’une soirée gratuite en plein air aux Lionnes, au Palais de la Porte Dorée !
Le mercredi 19 août 2026
de 19h30 à 23h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-19T22:30:00+02:00
fin : 2026-08-20T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-19T19:30:00+02:00_2026-08-19T23:30:00+02:00

Les Lionnes 293 avenue Daumesnil  75012 Paris
https://rockit.dance/events/2026-08-19-bal-lionnes/ +33189310303 contact@rockit.dance https://www.facebook.com/RockIt.dance https://www.facebook.com/RockIt.dance


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