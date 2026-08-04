Copie de Cinéma en plein air – Super Seven x Jardin21 Jardin21 Paris

Informations pratiques

Troisième session pour la résidence mensuelle de Super Seven

En effet, chaque mois sera l’occasion d’une projection d’un long métrage mettant à l’honneur des réalisatrices féminines

L’une chante, l’autre pas, Agnès Varda ✶

Deux jeunes filles vivent à Paris en 1962.

Pauline (17 ans), étudiante, rêve de devenir chanteuse.

Suzanne (22 ans) s’occupe de ses deux enfants et fait face aux drames du suicide de leur père.

Dix ans plus tard, elles se retrouvent au cours d’une manifestation féministe. À la fin de cette chronique, on les retrouve ensemble, à nouveau, avec leurs enfants qui ont grandi.

Mercredi 19 août – 20H30-23H30

Prix libre à partir de 4€

Il est interdit de ramener de la nourriture ou des boissons ✶

Plus d’infos et billetterie

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, notre jardin-potager ouvre ses portes du 2 avril au 26 septembre, avec une programmation toujours aussi hybride et engagée : DJ sets, stand-up, rencontres, projections, spectacles, performances, ateliers, marchés, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes.

Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

Bar & restauration sur place

Toutous bienvenus

Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Nous trouver

12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin.

Une projection engagée de réalisatrice par mois, ça vous tente ?

Le mercredi 19 août 2026

de 20h30 à 23h30

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-19T23:30:00+02:00

fin : 2026-08-20T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-19T20:30:00+02:00_2026-08-19T23:30:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/cinema-en-plein-air-super-seven-x-jardin21-3



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