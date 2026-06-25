Visite du Jardin Nelson Mandela place René Cassin Paris

4 août 10H00 Le Jardin Nelson Mandela

Au cœur du quartier dense des Halles, apparaît le récent jardin Nelson-Mandela, résolument contemporain et ouvert sur la ville. Sa vaste pelouse encadrée par deux lisières boisées offre de magnifiques perspectives sur la Bourse du commerce, la Canopée et l’église Saint-Eustache. Sa palette de plantes très originales est adaptée aux contraintes liées à la présence de la dalle. Une aire de jeux spectaculaire clôture la visite.

Rendez-vous : sur le côté sud de l’église Saint-Eustache, place René Cassin

Découverte du patrimoine vert parisien contemporain

Le mardi 04 août 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-04T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T11:30:00+02:00

place René Cassin place René Cassin 75001 sur le côté sud de l’église Saint-EustacheParis

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