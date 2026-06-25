Visite du Jardin Nelson Mandela place René Cassin Paris
Visite du Jardin Nelson Mandela place René Cassin Paris mardi 4 août 2026.
4 août 10H00 Le Jardin Nelson Mandela
Au cœur du quartier dense des Halles, apparaît le récent jardin Nelson-Mandela, résolument contemporain et ouvert sur la ville. Sa vaste pelouse encadrée par deux lisières boisées offre de magnifiques perspectives sur la Bourse du commerce, la Canopée et l’église Saint-Eustache. Sa palette de plantes très originales est adaptée aux contraintes liées à la présence de la dalle. Une aire de jeux spectaculaire clôture la visite.
Rendez-vous : sur le côté sud de l’église Saint-Eustache, place René Cassin
Découverte du patrimoine vert parisien contemporain
Le mardi 04 août 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-04T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T11:30:00+02:00
place René Cassin place René Cassin 75001 sur le côté sud de l’église Saint-EustacheParis
visitesnature@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
Afficher la carte du lieu place René Cassin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 25 juin 2026
- Affinités électives : Benjamin, Goethe, Paris Maison Heinrich Heine Paris 25 juin 2026
- Visite de la place de Catalogne: d’un rond-point minéral à une forêt urbaine La place de Catalogne Paris 25 juin 2026
- Ceux qui, ceux-là : Exposition de Thibaut Ren Galerie Bleu Sedaine Paris 25 juin 2026
- Saint-Sulpice céramique Place Saint-Sulpice Paris 25 juin 2026