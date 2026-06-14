Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS vendredi 17 juillet 2026.

Initiez-vous à la pratique du maraichage

Au programme :

Théorie : Explication des bonnes pratiques du maraichage sur sol vivant, entretien des cultures

Pratique : Tuteurage, taille, buttage, arrachage plante malade, egourmandagedes tomates etc…

IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.

Pensez aussi à apporter votre déjeuner ! On s’occupe des boissons chaudes.

Rendez-vous le vendredi 17 juillet de 10h à 16h

Inscriptions obligatoires. Formulaire à venir.

Rendez-vous le vendredi 28 août de 10h à 16h

Inscriptions obligatoires. Formulaire à venir.

La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs pour vous initier à la pratique du maraichage

Le vendredi 28 août 2026

de 10h00 à 16h00

Le vendredi 17 juillet 2026

de 10h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T16:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T16:00:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597



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