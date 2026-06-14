Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS
Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS vendredi 17 juillet 2026.
Initiez-vous à la pratique du maraichage
Au programme :
Théorie : Explication des bonnes pratiques du maraichage sur sol vivant, entretien des cultures
Pratique : Tuteurage, taille, buttage, arrachage plante malade, egourmandagedes tomates etc…
IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.
Pensez aussi à apporter votre déjeuner ! On s’occupe des boissons chaudes.
Rendez-vous le vendredi 17 juillet de 10h à 16h
Inscriptions obligatoires. Formulaire à venir.
Rendez-vous le vendredi 28 août de 10h à 16h
Inscriptions obligatoires. Formulaire à venir.
La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs pour vous initier à la pratique du maraichage
Le vendredi 28 août 2026
de 10h00 à 16h00
Le vendredi 17 juillet 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T16:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T16:00:00+02:00
La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597
Afficher la carte du lieu La Ferme de Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Concert de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS 14 juin 2026
- Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris 14 juin 2026
- Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026