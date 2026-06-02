Tom Peyron Trio Le Melville Paris

Ce groupe réunit trois musiciens et amis de longue date, habitués de la scène jazz parisienne.

Ils interprètent des standards du great american songbook, un répertoire autour duquel ils peuvent créer et interagir librement dans l’instant.

Swing, tradition et lâcher prise sont les maîtres-mots qui définissent ce trio.

Tom Peyron : batterie

Gustave Reichert : guitare

Gabriel Sauzay G : contrebasse

Un trio de musiciens complices s’illustre sur la scène jazz parisienne, interprétant avec swing et liberté les classiques du great american songbook ! Tradition et improvisation sont au rendez-vous.

Le jeudi 16 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-17T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T20:30:00+02:00_2026-07-16T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5920



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