Tom Peyron Trio Le Melville Paris
Tom Peyron Trio Le Melville Paris jeudi 16 juillet 2026.
Ce groupe réunit trois musiciens et amis de longue date, habitués de la scène jazz parisienne.
Ils interprètent des standards du great american songbook, un répertoire autour duquel ils peuvent créer et interagir librement dans l’instant.
Swing, tradition et lâcher prise sont les maîtres-mots qui définissent ce trio.
Tom Peyron : batterie
Gustave Reichert : guitare
Gabriel Sauzay G : contrebasse
Un trio de musiciens complices s’illustre sur la scène jazz parisienne, interprétant avec swing et liberté les classiques du great american songbook ! Tradition et improvisation sont au rendez-vous.
Le jeudi 16 juillet 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-17T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-16T20:30:00+02:00_2026-07-16T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5920
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