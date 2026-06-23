The Bad Plus New Morning Paris

La tournée d’adieu 2026 marque la dernière occasion pour les fans de découvrir ce groupe emblématique en concert et de célébrer l’un des ensembles les plus influents et aventureux du jazz moderne. Chaque performance sera un voyage à travers toute leur carrière, honorant la musique, l’esprit et l’innovation qui ont défini The Bad Plus depuis leur formation.

Depuis leurs débuts en 2000, The Bad Plus ont repoussé les limites de ce que la musique jazz pouvait et devait être. Dès leurs premiers jours, leurs compositions indélébiles coexistaient avec un éventail non conventionnel de reprises en dehors du cercle strictement surveillé du jazz : de Ornette Coleman à Black Sabbath en passant par Aphex Twin, de Cole Porter aux Pixies jusqu’à Nirvana. Leur éclectisme a souvent été mal interprété comme du sarcasme, alors qu’il s’agissait en réalité d’un moyen d’atteindre une expression inaccessible par d’autres voies, quelque chose de tout à fait en accord avec l’audace de la véritable tradition du jazz.

Leur désormais légendaire album de 2003, « These Are Vistas », a été nommé parmi les 50 enregistrements les plus importants de la décennie par « All Songs Considered » de NPR, et désormais à leur 18e album, le groupe continue de créer une musique sauvage et inattendue, avec un refus de se conformer aux conventions.

« Nous avons évolué, mais The Bad Plus reste inchangé dans son essence. » The Bad Plus représente l’originalité par excellence. Un groupe démocratique avec une vision claire et un refus de se conformer aux conventions. Depuis deux décennies, le groupe américain, connu pour ses reprises de tubes populaires, invente ses propres règles et explore sans cesse de nouvelles formes de créativité. Refusant d’être enfermés dans des cases, The Bad Plus a conquis la critique et une armée de passionnés à travers le monde, grâce à un son unique et une énergie insatiable sur scène.

Après 21 ans d’une formule en trio, le groupe repousse les frontières, les membres fondateurs Reid Anderson (basse) et Dave King (batterie) s’engageant dans une nouvelle aventure sans piano, aux côtés de Ben Monder (guitare) et Chris Speed (saxophone ténor). Une métamorphose qui insuffle une nouvelle vague d’excitation et de renouveau dans leur son et leur inspiration. Leur dernier album « Complex émotions » sorti fin 2024 reflète la volonté farouche d’explorations musicales de ce groupe révolutionnaire, en perpétuelle évolution.

Après un quart de siècle, Reid Anderson et Dave King estiment que leur déclaration en tant que The Bad Plus a été faite.

Le jeudi 16 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 29.70 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T20:00:00+02:00_2026-07-16T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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