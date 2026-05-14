Antoine Dessane & The Jive Messengers JASS CLUB PARIS Paris
Antoine Dessane & The Jive Messengers JASS CLUB PARIS Paris jeudi 16 juillet 2026.
Le Jive, c’est l’art d’écrire ou d’improviser des paroles sur des thèmes de jazz, une pratique popularisée dans les années 50 par Lambert, Hendricks & Ross, Bob Dorough ou King Pleasure.
Contrairement au scat, le Jive se démarque par l’usage de vrais mots, comme le fameux « Cat-ologue » ou « Hepster’dictionnary » de Cab Calloway. C’est cet art que le chanteur et poète Antoine Dessane a décidé de faire revivre avec les Jive Messengers.
Le groupe puise dans la tradition des années 50 et 60, guitare amplifiée, orgue Hammond, swing, soul et blues dans l’esprit de Jimmy Smith, Booker T. & the M.G.’s ou The Doors. Le répertoire de ce soir : Wes Montgomery, Grant Green et d’autres, revisités en Jive pour une soirée placée sous le signe de la découverte.
« Come and Jive with us ! »
Antoine Dessane / voix
Fedia Amice / guitare
Laurent Marode / orgue Hammond
Stéphane Chandelier / batterie
Le groupe puise dans la tradition des années 50 et 60 : guitare amplifiée, orgue Hammond, swing, soul et blues. « Come and Jive with us ! »
Le jeudi 16 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-16T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-16T19:30:00+02:00_2026-07-16T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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