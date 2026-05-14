Antoine Dessane & The Jive Messengers JASS CLUB PARIS Paris

Le Jive, c’est l’art d’écrire ou d’improviser des paroles sur des thèmes de jazz, une pratique popularisée dans les années 50 par Lambert, Hendricks & Ross, Bob Dorough ou King Pleasure.

Contrairement au scat, le Jive se démarque par l’usage de vrais mots, comme le fameux « Cat-ologue » ou « Hepster’dictionnary » de Cab Calloway. C’est cet art que le chanteur et poète Antoine Dessane a décidé de faire revivre avec les Jive Messengers.

Le groupe puise dans la tradition des années 50 et 60, guitare amplifiée, orgue Hammond, swing, soul et blues dans l’esprit de Jimmy Smith, Booker T. & the M.G.’s ou The Doors. Le répertoire de ce soir : Wes Montgomery, Grant Green et d’autres, revisités en Jive pour une soirée placée sous le signe de la découverte.

« Come and Jive with us ! »

Antoine Dessane / voix

Fedia Amice / guitare

Laurent Marode / orgue Hammond

Stéphane Chandelier / batterie

Le groupe puise dans la tradition des années 50 et 60 : guitare amplifiée, orgue Hammond, swing, soul et blues. « Come and Jive with us ! »

Le jeudi 16 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T19:30:00+02:00_2026-07-16T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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