Cours de yoga sur chaise pour seniors et personnes en situation de handicap Mairie du 11e arrondissement PARIS vendredi 17 juillet 2026.

Cours de yoga sur chaise pour seniors et personnes en situation de handicap

L’association Yoga Vision vous propose un cours de yoga sur chaise spécialement adapté aux seniors et aux personnes en situation de handicap, accessible à toutes et tous, quel que soit votre niveau de pratique.

Accordez-vous un moment de bien-être et de douceur dans le cadre exceptionnel de la cour de la mairie du 11e, un lieu chargé d’histoire au cœur de l’arrondissement. Cette séance adaptée favorise la détente, la mobilité, l’équilibre et la respiration, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Prévoir une tenue confortable.

Les chaises nécessaires à la pratique seront mises à disposition sur place. Les exercices sont conçus pour être réalisés en toute sécurité, dans le respect des capacités de chacun.

Au plaisir de vous accueillir pour ce moment de partage, de relaxation et de bien-être.

Prendre soin de soi, en douceur et à son rythme. Cette séance de yoga sur chaise invite chacun à profiter d’un moment de détente et de bien-être dans un cadre apaisant, accessible quel que soit son âge ou sa condition physique.

Le vendredi 17 juillet 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



Afficher la carte du lieu Mairie du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

