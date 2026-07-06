Pop Up Créatrices : 13 créatrices, 1 lieu, 3 jours pour dénicher la perle rare fait main Made in France Pop Up Créatrices Paris

Informations pratiques

Pop Up Créatrices – 17, 18 & 19 juillet à Paris

Pendant trois jours, venez découvrir l’univers de 13 créatrices françaises réunies dans une boutique éphémère au cœur du Marais.

Bijoux, Bougies, Vêtements Upcycling, Photographies, Sacs, Accessoires, Porte-clés, Illustrations, Affiches, Cartes postales, Médailles pour toutous et bien d’autres créations originales.

Toutes les pièces sont faites main et imaginées avec passion en France, en petites séries ou en exemplaires uniques.

Les marques participantes : Artenassa, Atelier Malou, Atelier Myrodia, Atelier Rims, Bourjeone, Detet Créations, Joyae, La Maison de Paris, Laclay&Co, Méli Mélo Créations, ml kréations, Nadège Pictures, Oednadesign Créations

21 rue des Filles du Calvaire 75003 Paris

17, 18 et 19 juillet de 11h à 19h

Vernissage le 18 juillet à 18h

Entrée libre, Dog Friendly

Que vous soyez à la recherche d’un cadeau unique, d’une création artisanale ou simplement curieux de rencontrer des créatrices passionnées, ce pop-up est l’occasion idéale de découvrir le savoir-faire du Made in France, de soutenir l’artisanat local et de trouver la perle rare que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Nous avons hâte de vous accueillir !

Viens au Pop Up de l’été à Paris, le Pop Up Créatrices !

13 créatrices, 1 lieu, 3 jours pour dénicher la perle rare fait main Made in France

Du vendredi 17 juillet 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00

Pop Up Créatrices 21, rue des Filles du Calvaire 75003 Paris

+33615866632 contact@lamaisondeparis.fr



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