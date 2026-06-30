Travo SUPERSONIC Paris
vendredi 14 août 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
TRAVO (22h30)
(Psych – Braga, PRT)
Originaire de Braga, cette ville portugaise qui touche au plus profond de l’âme, TRAVO est un quatuor d’une énergie inépuisable qui captive le public grâce à sa fusion unique entre un heavy psych survolté et une attitude garage rock sans concession et provocante. Préparez-vous à être plongés dans un tourbillon sonore alors que TRAVO vous propulse dans une odyssée rock’n’roll qui bouscule les codes et enflamme la scène.
https://travoband.bandcamp.com/
La suite de la programmation arrive très vite !
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Vendredi 14 Août 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… Frankie & The Witchfingers, APTBS & Minami Deutsch
Le vendredi 14 août 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-14T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-15T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-14T19:00:00+02:00_2026-08-14T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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