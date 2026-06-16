Thomas Duvigneau – Jean-Baptiste Bridon Le Son de la Terre PARIS 05
Thomas Duvigneau – Jean-Baptiste Bridon Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 14 août 2026.
Ce programme met à l’honneur une rencontre lumineuse dans un répertoire inspiré des grands standards du jazz et du swing des années 1930. Évoquant l’univers des orchestres de danse américains, des clubs new-yorkais et des mélodies qui ont traversé les générations, ce duo propose une lecture élégante et sensible d’un patrimoine musical devenu universel.
Thomas Duvigneau Piano
Jean-Baptiste Bridon Trompette
De l’âge d’or du Swing aux standards du Jazz.
Le vendredi 14 août 2026
de 18h00 à 20h00
payant Gratuit : 0 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-14T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-14T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-14T18:00:00+02:00_2026-08-14T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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