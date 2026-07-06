Chiara Viola Jazz duo feat Daniel Gassin Le Son de la Terre PARIS 05

dimanche 30 août 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Chiara Viola et Daniel Gassin vous embarquent pour un concert en duo plein d’énergie, de swing et de bonne humeur.

Entre jazz, chanson et improvisation, attendez-vous à un moment vivant, amusant et spontané, où le plaisir de jouer ensemble se partage avec le public.

Chiara Viola : chant

Daniel Gassin : piano

Chiara Viola et Daniel Gassin vous embarquent pour un concert en duo plein d’énergie, de swing et de bonne humeur.

Le dimanche 30 août 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-30T18:00:00+02:00_2026-08-30T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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