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Chiara Viola Jazz duo feat Daniel Gassin Le Son de la Terre PARIS 05

dimanche 30 août 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Chiara Viola Jazz duo feat Daniel Gassin Le Son de la Terre PARIS 05

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Le Son de la Terre
Adresse
2 Port de Montebello
Ville
75005 PARIS 05
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Chiara Viola et Daniel Gassin vous embarquent pour un concert en duo plein d’énergie, de swing et de bonne humeur.

Entre jazz, chanson et improvisation, attendez-vous à un moment vivant, amusant et spontané, où le plaisir de jouer ensemble se partage avec le public.

Chiara Viola : chant

Daniel Gassin : piano

Chiara Viola et Daniel Gassin vous embarquent pour un concert en duo plein d’énergie, de swing et de bonne humeur.
Le dimanche 30 août 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-30T18:00:00+02:00_2026-08-30T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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