Chiara Viola Jazz duo feat Daniel Gassin Le Son de la Terre PARIS 05
dimanche 30 août 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
Chiara Viola et Daniel Gassin vous embarquent pour un concert en duo plein d’énergie, de swing et de bonne humeur.
Entre jazz, chanson et improvisation, attendez-vous à un moment vivant, amusant et spontané, où le plaisir de jouer ensemble se partage avec le public.
Chiara Viola : chant
Daniel Gassin : piano
Chiara Viola et Daniel Gassin vous embarquent pour un concert en duo plein d’énergie, de swing et de bonne humeur.
Le dimanche 30 août 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-30T18:00:00+02:00_2026-08-30T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à PARIS 05 (Paris)
- Jeff Ludovicus Quintet Le Son de la Terre PARIS 05 9 juillet 2026
- Sebastian Cordero Duo Le Son de la Terre PARIS 05 10 juillet 2026
- OPUS 4 feat Aurore Voilqué Le Son de la Terre PARIS 05 18 juillet 2026
- Chiara Viola & Julia Perminova Jazz Duo Le Son de la Terre PARIS 05 19 juillet 2026
- Adrian Chaillou / Fady Farah Le Son de la Terre PARIS 05 23 juillet 2026