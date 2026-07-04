Philippe Chagne / Rémi Toulon duo Le Son de la Terre PARIS 05

samedi 8 août 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Forts d’une complicité de longue date et de plus de 1500 concerts en France et en Europe, le saxophoniste Philippe Chagne et le pianiste Rémi Toulon surprennent par la richesse de leurs textures sonores et une joie de jouer particulièrement communicative ! Le duo s’approprie avec un égal bonheur des standards de jazz, de la musique brésilienne et des compositions de Gershwin, Jobim, Ellington, Monk, Cedar Walton…

Suivez le swing et embarquez pour un voyage musical multivitaminé.

Philippe Chagne: sax ténor

Rémi Toulon: piano

Quand l’art du duo devient une évidence.

Le samedi 08 août 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-08T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-08T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-08T18:00:00+02:00_2026-08-08T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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