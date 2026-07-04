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Philippe Chagne / Rémi Toulon duo Le Son de la Terre PARIS 05

samedi 8 août 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Philippe Chagne / Rémi Toulon duo Le Son de la Terre PARIS 05

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Le Son de la Terre
Adresse
2 Port de Montebello
Ville
75005 PARIS 05
Département
Paris
Tarif
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Forts d’une complicité de longue date et de plus de 1500 concerts en France et en Europe, le saxophoniste Philippe Chagne et le pianiste Rémi Toulon surprennent par la richesse de leurs textures sonores et une joie de jouer particulièrement communicative ! Le duo s’approprie avec un égal bonheur des standards de jazz, de la musique brésilienne et des compositions de Gershwin, Jobim, Ellington, Monk, Cedar Walton…

Suivez le swing et embarquez pour un voyage musical multivitaminé.

Philippe Chagne: sax ténor

Rémi Toulon: piano

Quand l’art du duo devient une évidence.
Le samedi 08 août 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-08T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-08T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-08T18:00:00+02:00_2026-08-08T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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