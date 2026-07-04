Philippe Chagne / Rémi Toulon duo Le Son de la Terre PARIS 05
samedi 8 août 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
Forts d’une complicité de longue date et de plus de 1500 concerts en France et en Europe, le saxophoniste Philippe Chagne et le pianiste Rémi Toulon surprennent par la richesse de leurs textures sonores et une joie de jouer particulièrement communicative ! Le duo s’approprie avec un égal bonheur des standards de jazz, de la musique brésilienne et des compositions de Gershwin, Jobim, Ellington, Monk, Cedar Walton…
Suivez le swing et embarquez pour un voyage musical multivitaminé.
Philippe Chagne: sax ténor
Rémi Toulon: piano
Quand l’art du duo devient une évidence.
Le samedi 08 août 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-08T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-08T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-08T18:00:00+02:00_2026-08-08T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à PARIS 05 (Paris)
- Hugo Guezbar trio Le Son de la Terre PARIS 05 5 juillet 2026
- Jeff Ludovicus Quintet Le Son de la Terre PARIS 05 9 juillet 2026
- Sebastian Cordero Duo Le Son de la Terre PARIS 05 10 juillet 2026
- OPUS 4 feat Aurore Voilqué Le Son de la Terre PARIS 05 18 juillet 2026
- Chiara Viola & Julia Perminova Jazz Duo Le Son de la Terre PARIS 05 19 juillet 2026