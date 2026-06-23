Sebastian Cordero Duo Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 30 juillet 2026.

Voyage musical en Latino Amérique au son de deux guitaristes Argentins!

Deux guitares d’Argentine Mauro et Sebastián vont faire un tour musical variée, des reprises musicales connues pour le plaisir des auditeurs.

Mauro Tala : Guitare

Sebastian Cordero : Guitare

Voyage musical en Latino Amérique au son de deux guitaristes Argentins!

Le jeudi 30 juillet 2026

de 18h00 à 20h00

payant Gratuit : 0 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-30T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-30T18:00:00+02:00_2026-07-30T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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