Sebastian Cordero Duo Le Son de la Terre PARIS 05
Sebastian Cordero Duo Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 30 juillet 2026.
Voyage musical en Latino Amérique au son de deux guitaristes Argentins!
Deux guitares d’Argentine Mauro et Sebastián vont faire un tour musical variée, des reprises musicales connues pour le plaisir des auditeurs.
Mauro Tala : Guitare
Sebastian Cordero : Guitare
Voyage musical en Latino Amérique au son de deux guitaristes Argentins!
Le jeudi 30 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
payant Gratuit : 0 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T18:00:00+02:00_2026-07-30T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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