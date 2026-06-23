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Sebastian Cordero Duo Le Son de la Terre PARIS 05

Sebastian Cordero Duo Le Son de la Terre PARIS 05

Sebastian Cordero Duo Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Le Son de la Terre

Adresse : 2 Port de Montebello

Ville : 75005 PARIS 05

Département : Paris

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif : Gratuit : 0 EUR

Voyage musical en Latino Amérique au son de deux guitaristes Argentins!

Deux guitares d’Argentine Mauro et Sebastián vont faire un tour musical variée, des reprises musicales connues pour le plaisir des auditeurs.

Mauro Tala : Guitare

Sebastian Cordero : Guitare

Voyage musical en Latino Amérique au son de deux guitaristes Argentins!
Le jeudi 30 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
payant Gratuit : 0 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T18:00:00+02:00_2026-07-30T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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