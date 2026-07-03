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Florian Marques & Hugo Corbin Le Son de la Terre PARIS 05

vendredi 7 août 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Florian Marques & Hugo Corbin Le Son de la Terre PARIS 05

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Le Son de la Terre
Adresse
2 Port de Montebello
Ville
75005 PARIS 05
Département
Paris
Tarif
Gratuit : 0 EUR

Leader saxophoniste du quartet PEAKS, Florian Marques invite aujourd’hui le guitariste Hugo Corbin pour explorer les grands standards du jazz dans le cadre de la formule intimiste du duo Great American Songbook, bossa nova, blues ou encore compositions de la Blue Nore Era.

Ces deux musiciens qui sont rencontrés au sein du projet « Cookin’ With Donald Byrd and Duke Pearson » sauront vous faire partager leur passion dévorante pour ce répertoire !

Florian Marques (saxophone)

Hugo Corbin (guitare)

La terrasse du Son de la Terre, des concerts gratuits du jeudi au dimanche !
Le vendredi 07 août 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Gratuit : 0 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-07T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-07T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-07T18:00:00+02:00_2026-08-07T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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