Sandro Zerafa / Yoni Zelnik duo Le Son de la Terre PARIS 05
Sandro Zerafa / Yoni Zelnik duo Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 9 août 2026.
Sandro Zerafa et Yoni Zelnik s’emparent des grandes chansons du Américain Songbook dans un dialogue intime entre guitare et contrebasse. À travers un interplay subtil et un swing tout en souplesse, les deux musiciens proposent une lecture personnelle de ce répertoire incontournable. Quelques perles brésiliennes viennent également enrichir ce voyage musical.
Sandro Zerafa – guitare
Yoni Zelnik – contrebasse
Un duo guitare – contrebasse où l’interplay subtil et le swing élégant réinventent les standards du Songbook Américain.
Le dimanche 09 août 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-09T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-09T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-09T18:00:00+02:00_2026-08-09T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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