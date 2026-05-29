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Sandro Zerafa / Yoni Zelnik duo Le Son de la Terre PARIS 05

Sandro Zerafa / Yoni Zelnik duo Le Son de la Terre PARIS 05

Sandro Zerafa / Yoni Zelnik duo Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 9 août 2026.

Lieu : Le Son de la Terre

Adresse : 2 Port de Montebello

Ville : 75005 PARIS 05

Département : Paris

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif : <p></p>

Sandro Zerafa et Yoni Zelnik s’emparent des grandes chansons du Américain Songbook dans un dialogue intime entre guitare et contrebasse. À travers un interplay subtil et un swing tout en souplesse, les deux musiciens proposent une lecture personnelle de ce répertoire incontournable. Quelques perles brésiliennes viennent également enrichir ce voyage musical.

Sandro Zerafa – guitare

Yoni Zelnik – contrebasse

Un duo guitare – contrebasse où l’interplay subtil et le swing élégant réinventent les standards du Songbook Américain.
Le dimanche 09 août 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-09T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-09T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-09T18:00:00+02:00_2026-08-09T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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