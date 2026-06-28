Lana Gray & Hiroshi Murayama duo Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 22 août 2026.

Lorsque Lana Gray monte sur scène, c’est tout un monde qui s’ouvre, un espace où le jazz devient un langage intime, une respiration partagée entre artistes et spectateurs.

Sa voix, à la fois suave et puissante, habite chaque note avec une intensité rare, caresse les mélodies avec une douceur envoûtante. Autrice-compositrice Lana Gray sera accompagnée du pianiste Hiroshi Murayama. Ensemble, ils déclineront les compositions de Lana et des standards.

When Lana Gray takes the stage, a whole new world opens up, a space where jazz becomes an intimate language, a shared breath between artists and audience. Her voice, both smooth and powerful, inhabits each note with rare intensity, caressing the melodies with a captivating softness. Songwriter Lana Gray will be accompanied by pianist Hiroshi Murayama. Together, they will perform Lana’s compositions and standards.

LANA GRAY voix & composition

HIROSHI MURAYAMA piano

Lorsque Lana Gray monte sur scène, le jazz devient un langage intime…

Le samedi 22 août 2026

de 18h00 à 20h00

payant Gratuit : 0 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-22T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-22T18:00:00+02:00_2026-08-22T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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