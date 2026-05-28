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Chloé Lecerf & Clément Trimouille Le Son de la Terre PARIS 05

Chloé Lecerf & Clément Trimouille Le Son de la Terre PARIS 05

Chloé Lecerf & Clément Trimouille Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 23 août 2026.

Lieu : Le Son de la Terre

Adresse : 2 Port de Montebello

Ville : 75005 PARIS 05

Département : Paris

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif : <p></p>

À l’occasion d’une soirée au Son de la Terre, la chanteuse franco-taïwanaise Chloé Lecerf retrouve le guitariste Clément Trimouille pour un duo intimiste et élégant.

Ensemble, ils revisitent les grands classiques du jazz vocal ainsi que quelques pépites françaises et espagnoles, dans une formule épurée où voix et guitare dialoguent librement. Entre swing, douceur et improvisation, le duo propose un moment chaleureux et vivant, idéal pour accompagner un dimanche d’été au bord de la Seine.

Chloé Lecerf – chant

Clément Trimouille – guitare

Un duo complice pour une soirée au bord de la Seine.
Le dimanche 23 août 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-23T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-23T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-23T18:00:00+02:00_2026-08-23T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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