Chloé Lecerf & Clément Trimouille Le Son de la Terre PARIS 05

À l’occasion d’une soirée au Son de la Terre, la chanteuse franco-taïwanaise Chloé Lecerf retrouve le guitariste Clément Trimouille pour un duo intimiste et élégant.

Ensemble, ils revisitent les grands classiques du jazz vocal ainsi que quelques pépites françaises et espagnoles, dans une formule épurée où voix et guitare dialoguent librement. Entre swing, douceur et improvisation, le duo propose un moment chaleureux et vivant, idéal pour accompagner un dimanche d’été au bord de la Seine.

Chloé Lecerf – chant

Clément Trimouille – guitare

Un duo complice pour une soirée au bord de la Seine.

Le dimanche 23 août 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-23T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-23T18:00:00+02:00_2026-08-23T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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