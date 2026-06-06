Clara Barry, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Clara Barry, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 14 août 2026.
Américano-suédoise ayant grandi à Paris, Clara Barry aime faire dialoguer ses héritages multiples à travers son répertoire. Dans la même lignée de l’histoire et de la créativité du jazz, elle explore la musique dans un esprit de créolisation. De standards de jazz américains, en passant par Brigitte Fontaine ou Gabriel Fauré, elle interprète un répertoire rarement joué, où se mêlent humour, poésie et swing. Inspirée par des artistes comme Blossom Dearie ou Betty Carter, elle affectionne les chansons aux harmonies riches et aux rythmes entraînants, qui racontent des histoires avec esprit, tendresse et profondeur.
Accompagnée d’un trio de musiciens complices, elle interprète ces mélodies avec authenticité, dans un concert où la grandeur du jazz américain dialogue avec la finesse et la poésie du répertoire français.
Line-up : Clara Barry : chant ; Simon Chivallon : piano ; TBA : contrebasse ; TBA : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz vocal — Américano-suédoise aux racines parisiennes, Clara Barry enchante avec un répertoire audacieux mêlant standards et créations, tout en célébrant la richesse du jazz et de l’héritage musical.
Le jeudi 13 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le jeudi 13 août 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 21€ à 24€
Tarif sur place : 24€ à 27€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-14T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-14T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-13T19:30:00+02:00_2026-08-13T20:30:00+02:00;2026-08-13T21:30:00+02:00_2026-08-13T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/clara-barry contact@38riv.com
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