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Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris

jeudi 20 août 2026 · Maison Paris Nature · Paris

Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Maison Paris Nature
Adresse
Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

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[Conférence]

Lézards, serpents… les reptiles fascinent autant qu’ils inquiètent. Venez découvrir ces animaux discrets et méconnus et remettre en question les préjugés dont ils souffrent, souvent injustement.
Le jeudi 20 août 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
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