Anna Kolchina, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Anna Kolchina est une chanteuse de jazz basée à New York, d’origine slave, reconnue pour la chaleur et l’ampleur de sa voix ainsi que pour ses interprétations sensibles et nuancées des standards du jazz. Ses performances se distinguent par une rare intimité et une profonde sincérité émotionnelle, où chaque texte semble pleinement vécu et habité. Les critiques saluent régulièrement la pureté presque angélique de son timbre, l’élégance envoûtante de son interprétation et la finesse subtile de son phrasé. Ancrée dans la grande tradition du jazz, elle apporte une présence singulière et profondément touchante à la scène jazz contemporaine. Elle a publié trois albums remarqués chez Venus Records, en collaboration avec plusieurs grands maîtres du jazz. Ce prochain concert célèbrera la sortie de son dernier album, Reach For Tomorrow, paru chez Origin Records et chaleureusement accueilli par la critique.

Line-up : Anna Kolchina : voix ; Yoni Zelnik : contrebasse ; Sandro Zerafa : guitare

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz vocal — Originaire de New York, Anna Kolchina charme par la chaleur de sa voix et ses interprétations sensibles, offrant une expérience intime et émotionnelle des standards du jazz.

Le mardi 11 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 11 août 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 21€ à 24€

Tarif sur place : 24€ à 27€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-12T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-12T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-11T19:30:00+02:00_2026-08-11T20:30:00+02:00;2026-08-11T21:30:00+02:00_2026-08-11T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/anna-kolchina-trio contact@38riv.com



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