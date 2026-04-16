Take Me Out : Meatbodies en concert à Paris ! Point Éphémère Paris

Take Me Out & le Point Éphémère présentent…

Meatbodies en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/v5d12c2fd101

MEATBODIES

(Psych garage rock · USA)

En 2017, Chad Ubovich, leader de Meatbodies, se retrouve à un tournant. Après des années de concerts de plus en plus déchaînés devant des foules survoltées, avec un groupe à la composition en constante évolution, la fatigue finit par le rattraper et Ubovich comprend qu’un nouveau changement est à l’horizon.

Il se retire alors dans les bas-fonds de Los Angeles, à la recherche de sens et d’un nouveau départ. Ubovich s’abandonne à ce monde, néglige son propre bien-être et tente d’oublier ses succès. C’est à ce moment que Flora Ocean Tiger Bloom commence à prendre forme. Après avoir arrêté de boire, Ubovich commence à écrire chez lui et dans différents studios avec son collaborateur de longue date Dylan Fujioka.

La production officielle de Flora débute finalement en 2019, mais l’histoire reste inachevée. Des désaccords avec le studio provoquent des tensions et le projet est interrompu. L’album, à moitié terminé, semble alors abandonné.

Après que les tensions se sont apaisées et de nombreuses discussions sur l’avenir du disque, Ubovich obtient finalement le feu vert pour terminer la production en 2020 – mais un nouvel obstacle survient : la pandémie. Et tandis que le monde se met en pause, l’idée de Flora Ocean Tiger Bloom est elle aussi mise de côté.

Refusant de rester immobile chez lui, Ubovich se replonge dans ses anciennes démos avec Fujioka tout en continuant à écrire pour Flora. De ce travail naît 333, devenu le troisième album officiel de Meatbodies. Pourtant, Flora ne quitte jamais vraiment son esprit, et Ubovich revient encore une fois à l’idée de terminer cet album presque mythique.

Lorsque les restrictions commencent à se lever, il se rend au studio Gold Diggers Sound, accompagné de l’ingénieur Ed McEntee et d’une équipe d’amis et collaborateurs. Ubovich termine alors l’acte final de l’album – mais une nouvelle épreuve l’attend.

Sa maison, où il vivait depuis huit ans, est déclarée inhabitable. Il se retrouve à l’hôpital, où il passe le mois suivant. Contraint non seulement de réapprendre à marcher, mais aussi à jouer de la musique, Ubovich trouve une motivation dans une tournée à venir avec son groupe FUZZ. Pendant un an, il sillonne la route pour retrouver une forme de normalité.

À son retour de tournée, il se sent recentré et plein d’énergie, prêt à affronter sa baleine blanche : cet album presque perdu. La mission finit par aboutir. Et nous voilà donc avec Flora Ocean Tiger Bloom, un album terminé grâce à une volonté de fer et une détermination inébranlable, sorti sur le label In the Red Records.

Le disque rappelle l’énergie brûlante mêlant Blue Cheer et Iggy Pop avec une touche psychédélique qui caractérisait les sorties précédentes du groupe, tout en ajoutant de nouveaux éléments : shoegaze, rock alternatif classique, Britpop, drone et même des touches de country. Le groupe explore de nouvelles directions sans jamais paraître forcé.

À la fois hommage au punk de Los Angeles des années 80 et à l’essor de la musique indie/alternative au Royaume-Uni, Flora Ocean Tiger Bloom ressemble à une station de radio diffusant depuis le vide cosmique, avec une playlist composée de Pink Floyd des débuts, Ramones, Roky Erickson, The Kinks et Spacemen 3.

ÉCOUTER

https://orcd.co/dpkp9el

REGARDER

https://shorturl.at/utjaG

AIMER

https://www.instagram.com/meatbodiesofficialauthentic/

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Mardi 11 Août 2026

Point Éphémère

200 Quai de Valmy, 75010 Paris

Le garage psych rock des Américains Meatbodies revient à Paris pour un concert au Point Éphémère !

Le mardi 11 août 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 22 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-11T23:00:00+02:00

fin : 2026-08-12T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-11T20:00:00+02:00_2026-08-11T22:30:00+02:00

Point Éphémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

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