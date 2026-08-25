Pool Party : une après-midi festive à la piscine ! Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

Informations pratiques

Envie de terminer les vacances d’été en beauté ? Rejoignez-nous pour une Pool Party spécialement organisée pour les enfants de 6 à 12 ans !

Pendant deux heures, le bassin se transforme en un véritable espace de jeux avec des bouées colorées, des jeux aquatiques, de la musique et de nombreuses animations pour s’amuser entre copains dans une ambiance conviviale et sécurisée.

Jeudi 27 août 2026

De 15h à 17h

Enfants de 6 à 12 ans

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé

️ Participation sur inscription (places limitées)

Venez profiter d’un après-midi placé sous le signe de la fête, du rire et des jeux aquatiques avant la rentrée !

Jeux d’eau, bouées, musique et bonne humeur : la Piscine Thérèse et Jeanne Brulé invite les enfants de 6 à 12 ans à une Pool Party exceptionnelle le 27 août, de 15h à 17h. Une animation estivale à ne pas manquer !

Le jeudi 27 août 2026

de 15h00 à 17h00

payant

Entre 2€ et 3,50€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-27T15:00:00+02:00_2026-08-27T17:00:00+02:00

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS

https://www.piscine-brule.com/



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