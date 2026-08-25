UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Pool Party : une après-midi festive à la piscine ! Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

jeudi 27 août 2026 · Piscine Thérèse et Jeanne Brulé · PARIS

Pool Party : une après-midi festive à la piscine ! Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Piscine Thérèse et Jeanne Brulé
Adresse
1, place Edith Thomas
Ville
75014 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Entre 2€ et 3,50€</p>

Envie de terminer les vacances d’été en beauté ? Rejoignez-nous pour une Pool Party spécialement organisée pour les enfants de 6 à 12 ans !

Pendant deux heures, le bassin se transforme en un véritable espace de jeux avec des bouées colorées, des jeux aquatiques, de la musique et de nombreuses animations pour s’amuser entre copains dans une ambiance conviviale et sécurisée.

Jeudi 27 août 2026
De 15h à 17h
Enfants de 6 à 12 ans
Piscine Thérèse et Jeanne Brulé
Participation sur inscription (places limitées)

Venez profiter d’un après-midi placé sous le signe de la fête, du rire et des jeux aquatiques avant la rentrée !

Jeux d’eau, bouées, musique et bonne humeur : la Piscine Thérèse et Jeanne Brulé invite les enfants de 6 à 12 ans à une Pool Party exceptionnelle le 27 août, de 15h à 17h. Une animation estivale à ne pas manquer !
Le jeudi 27 août 2026
de 15h00 à 17h00
payant

Entre 2€ et 3,50€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-27T15:00:00+02:00_2026-08-27T17:00:00+02:00

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas  75014 PARIS
https://www.piscine-brule.com/


Afficher la carte du lieu Piscine Thérèse et Jeanne Brulé et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)