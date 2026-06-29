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Atelier ping-pong Parvis de la mairie Paris

Atelier ping-pong Parvis de la mairie Paris

Atelier ping-pong Parvis de la mairie Paris jeudi 27 août 2026.

Lieu
Parvis de la mairie
Adresse
12 place Léon Blum
Ville
75011 Paris
Département
Paris
Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026

Au programme : sport et détente avant la rentrée. Marie Garbarino, intervenante en sport santé, vous propose de venir taper dans la balle, que vous soyez compétiteur·rice acharné·e ou juste curieux·se.

Rendez-vous de 16h à 19h !

Vous êtes invités à une après-midi ping-pong sur le parvis de la mairie du 11e arrondissement !
Le vendredi 28 août 2026
de 16h00 à 19h00
Le jeudi 27 août 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-27T16:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T16:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00

Parvis de la mairie 12 place Léon Blum  75011 Paris


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