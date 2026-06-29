Atelier ping-pong Parvis de la mairie Paris

Au programme : sport et détente avant la rentrée. Marie Garbarino, intervenante en sport santé, vous propose de venir taper dans la balle, que vous soyez compétiteur·rice acharné·e ou juste curieux·se.

Rendez-vous de 16h à 19h !

Vous êtes invités à une après-midi ping-pong sur le parvis de la mairie du 11e arrondissement !

Le vendredi 28 août 2026

de 16h00 à 19h00

Le jeudi 27 août 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-27T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-27T16:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T16:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00

Parvis de la mairie 12 place Léon Blum 75011 Paris



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