« Le Voyage de Chihiro » : ciné en plein air au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS samedi 15 août 2026.

Pour cette édition 2026, la Mairie du 13e vous invite à un voyage singulier, sensible et ouvert sur le monde, à travers une thématique qui nous rassemble toutes et tous : « D’ici ou d’ailleurs ».

Le vendredi 14 août au Parc de Choisy, venez découvrir ou redécouvrir Le Voyage de Chihiro, réalisé par Hayao Miyazaki, qui nous rappellera, avec délicatesse et profondeur, que grandir est aussi un passage entre les mondes.

Comme le veut la tradition, vous pourrez profiter d’un joli couché de soleil avant le début du film dont la projection ne commence qu’à la tombée de la nuit.

Synopsis Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent dans un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants, apparus comme par enchantement. Hélas cette nourriture les transforme en porcs. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique ; elle rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve…

Ciné Quartier 13, le cinéma en plein air, gratuit, ouvert à toutes et tous, revient illuminer le 13ᵉ !

Le vendredi 14 août 2026

de 22h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-15T01:00:00+02:00

fin : 2026-08-15T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-14T22:00:00+02:00_2026-08-14T23:30:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/cine-quartier-31719



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