KLT & Alice Chahbazian, Soul au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
KLT & Alice Chahbazian, Soul au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 14 août 2026.
Après six années de complicité artistique, KLT nous livre un quatrième album intitulé « A New Dawn ». Il marque une nouvelle étape pour le trio, rejoints sur cet album par l’incroyable chanteuse et musicienne Alice Chahbazian. Ensemble, ils nous livrent une soul moderne, nourrie de leurs influences jazz, hip-hop, électro et pop, portée par une écriture intime et profondément sensible. Théo, Gabriel, Kévin et Alice nous offrent le fruit d’un travail collectif né en 2022. Dans ses textes Alice explore les zones de lumière et d’ombre : l’enfance qui s’éloigne, la quête de paix intérieure, les cycles que l’on répète, les relations qui se transforment. Chaque morceau est un instant capturé, une émotion révélée. Avec « A New Dawn », KLT et Alice Chahbazian signent une création sincère, un nouveau chapitre où leurs voix s’unissent pour raconter ce qui nous touche, nous bouscule et nous élève.
Line-up : Alice Chahbazian : voix, synths ; Kévin Larriveau : piano, OB6 ; Gabriel Gorr : contrebasse ; Théo Schirru : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Soul — Après six années de complicité, KLT et la talentueuse Alice Chahbazian nous présentent « A New Dawn », une soul moderne aux influences variées et à l’écriture sensible.
Le vendredi 14 août 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 14 août 2026
de 21h30 à 22h30
payant
Tarif en ligne : de 26 à 29 euros
Tarif sur place : de 29 à 32 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-14T22:30:00+02:00
fin : 2026-08-14T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-14T19:30:00+02:00_2026-08-14T20:30:00+02:00;2026-08-14T21:30:00+02:00_2026-08-14T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/klt-alice-chahbazian contact@38riv.com
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