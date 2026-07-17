Common People / La soirée Britrock SUPERSONIC Paris
samedi 15 août 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
COMMON PEOPLE
On vous promet, vous vous sentirez comme Oasis : « I’m feeling Supersonic, give me gin & tonic ! »
Vous êtes adeptes des sons British allant de David Bowie à Arctic Monkeys en passant par Oasis ? La soirée « Common People » vous transportera dans une des vibe les plus British
Live tribute à 1h de The Family
DJ Set British Rock
Oasis / Arctic Monkeys / David Bowie / Blur / Joy Division / Franz Ferdinand / The Cure / Radiohead / The Libertines / The Smiths / Pulp / The Clash / Suede / The Stone Roses / The Beatles / Placebo / Supergrass / The Rolling Stones / Pink Floyd / Queen / Muse / The Police / Kasabian / Primal Scream / The Who / Bloc Party / New Order / Kaiser Chiefs …
Pour t’ambiancer dès maintenant : https://spoti.fi/3skE59z
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Entrée à 10 euros de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le vendredi 14 août 2026
de 23h00 à 06h00
payant
10 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-15T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-14T23:00:00+02:00_2026-08-14T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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