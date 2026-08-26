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YOJIMBO, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris

jeudi 27 août 2026 · Cinéma Chaplin Saint Lambert · Paris

YOJIMBO, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Cinéma Chaplin Saint Lambert
Adresse
6 Rue Péclet, Paris
Ville
75015 Paris
Département
Paris

YOJIMBO Jeudi 27 août, 20h30 Cinéma Chaplin Saint Lambert Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T23:30:00+02:00

Séance estivale du Cinéquinze, le ciné club du 15ème !

Cinéma Chaplin Saint Lambert 6 Rue Péclet, Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France https://www.lescinemaschaplin.fr/
Cinéquinze

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