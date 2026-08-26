AGENDA · Paris
YOJIMBO, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris
jeudi 27 août 2026 · Cinéma Chaplin Saint Lambert · Paris
Informations pratiques
YOJIMBO Jeudi 27 août, 20h30 Cinéma Chaplin Saint Lambert Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T23:30:00+02:00
Séance estivale du Cinéquinze, le ciné club du 15ème !
Cinéma Chaplin Saint Lambert 6 Rue Péclet, Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France https://www.lescinemaschaplin.fr/
Cinéquinze
À voir aussi à Paris (Paris)
- L’heure du bain : Battle de danse par la boom électro dans la piscine Piscine Roger Le Gall PARIS 26 août 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Luminor Hotel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris 26 août 2026
- Le Fantôme de Canterville – spectacle enfants d’après Oscar Wilde À LA FOLIE THEATRE PARIS 11 26 août 2026
- Journée 100% fun à la piscine Georges Hermant ! Piscine Georges Hermant PARIS 26 août 2026
- Film « Rita et Crocodile » et sérigraphie aquarelle au cinéma Le Lucernaire Le Lucernaire Paris 26 août 2026