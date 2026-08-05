Tudo Bem? – Afterwork électro-plage, rooftop, sunset & social networking Rooftop Nijinsky Paris

Informations pratiques

Tudo Bem? – l’afterwork électro plage qui réinvente le networking amicale à Paris

Tudo bem?, c’est quoi ?

Une soirée afterwork tropicale, élégante et décontractée,

où l’on vient pour se sentir bien, manger, boire, rencontrer du monde, danser, respirer et élargir ton cercle d’amis.

Pour cette édition, Tudo bem ? débarque au Rooftop Nijinsky, au Theatre du Chatelêt

Un rooftop au coeur de Paris, musique électro-plage, apero… et cette ambiance unique où tout le monde finit par se rencontrer ✨



La musique ?

Des sons tropicaux et électroniques : organic house, afro house, deep house, latin house…

Avec @asturia.music aux platines et 3 autres DJs-producteurs invités.

Une ambiance qui te transporte directement à la plage.

https://soundcloud.com/djasturia

À Tudo bem ?, viens comme tu es

Avec des amis, en couple, entre collègues… ou même seul(e).

Parce qu’ici, rencontrer de nouvelles personnes se fait naturellement, sans pression, avec le sourire et la chaleur qu’on retrouve au Brésil ✨

Et surtout : Tudo bem ? n’est pas un événement célibataire.

C’est un événement pour celles et ceux qui ont envie de se sentir bien, accueillis, intégrés. Un endroit où il est normal d’engager la conversation avec son voisin, de partager un verre avec de nouvelles personnes et de créer des liens, sans crainte ni malaise

Pour rendre les échanges encore plus simples, nous avons mis en place un système d’autocollants :

Tudo bem ? : je suis ouvert(e) à discuter et à faire de nouvelles rencontres.

Laissez-moi danser : je suis déjà avec mon groupe et/ou je préfère simplement profiter de la soirée.

Simple, bienveillant et efficace.

Le résultat ? Des conversations spontanées, des amitiés qui naissent autour d’un verre… et souvent une piste de danse remplie de personnes qui ne se connaissaient pas quelques heures plus tôt

Rooftop Nijinsky, 1 Pl. du Châtelet, 75001 Paris, France

Vendredi, 21 août 2026

18h à 2h

Une caipirinha ou boisson sans alcool incluse dans le billet

Afterwork électro-plage, rooftop, sunset & social networking. Line up 100% DJs producteurs.

Le vendredi 21 août 2026

de 18h00 à 02h00

payant

Prends dès maintenant ta place et garantis le meilleur prix !

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-21T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-21T18:00:00+02:00_2026-08-21T02:00:00+02:00

Rooftop Nijinsky 1 Place du Châtelet 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/tudo-bem-paris-7



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