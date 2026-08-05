Tudo Bem? – Afterwork électro-plage, rooftop, sunset & social networking Rooftop Nijinsky Paris
vendredi 21 août 2026 · Rooftop Nijinsky · Paris
Informations pratiques
Tudo Bem? – l’afterwork électro plage qui réinvente le networking amicale à Paris
Tudo bem?, c’est quoi ?
Une soirée afterwork tropicale, élégante et décontractée,
où l’on vient pour se sentir bien, manger, boire, rencontrer du monde, danser, respirer et élargir ton cercle d’amis.
Pour cette édition, Tudo bem ? débarque au Rooftop Nijinsky, au Theatre du Chatelêt
Un rooftop au coeur de Paris, musique électro-plage, apero… et cette ambiance unique où tout le monde finit par se rencontrer ✨
La musique ?
Des sons tropicaux et électroniques : organic house, afro house, deep house, latin house…
Avec @asturia.music aux platines et 3 autres DJs-producteurs invités.
Une ambiance qui te transporte directement à la plage.
https://soundcloud.com/djasturia
À Tudo bem ?, viens comme tu es
Avec des amis, en couple, entre collègues… ou même seul(e).
Parce qu’ici, rencontrer de nouvelles personnes se fait naturellement, sans pression, avec le sourire et la chaleur qu’on retrouve au Brésil ✨
Et surtout : Tudo bem ? n’est pas un événement célibataire.
C’est un événement pour celles et ceux qui ont envie de se sentir bien, accueillis, intégrés. Un endroit où il est normal d’engager la conversation avec son voisin, de partager un verre avec de nouvelles personnes et de créer des liens, sans crainte ni malaise
Pour rendre les échanges encore plus simples, nous avons mis en place un système d’autocollants :
Tudo bem ? : je suis ouvert(e) à discuter et à faire de nouvelles rencontres.
Laissez-moi danser : je suis déjà avec mon groupe et/ou je préfère simplement profiter de la soirée.
Simple, bienveillant et efficace.
Le résultat ? Des conversations spontanées, des amitiés qui naissent autour d’un verre… et souvent une piste de danse remplie de personnes qui ne se connaissaient pas quelques heures plus tôt
Rooftop Nijinsky, 1 Pl. du Châtelet, 75001 Paris, France
Vendredi, 21 août 2026
18h à 2h
Une caipirinha ou boisson sans alcool incluse dans le billet
Afterwork électro-plage, rooftop, sunset & social networking. Line up 100% DJs producteurs.
Le vendredi 21 août 2026
de 18h00 à 02h00
payant
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Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-21T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-22T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-21T18:00:00+02:00_2026-08-21T02:00:00+02:00
Rooftop Nijinsky 1 Place du Châtelet 75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/tudo-bem-paris-7
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