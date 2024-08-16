Informations pratiques

Au programme

de la soirée

18h : Visite guidée des Jardins familiaux Les Arpents. RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 : Film

LE ROBOT SAUVAGE

Chris Sanders

2024 / 1h42

Roz est un robot utilitaire, échouant sur une ile habitée uniquement par des animaux. Le robot tente d’entrer en contact avec la faune locale mais est considéré comme un monstre par les animaux. A la suite d’une série d’incidents, Roz écrase malencontreusement un nid d’oies, dont un seul œuf en réchappe. Dès lors, accompagné d’un renard et d’un opossum, le « robot sauvage » va s’improviser parent de l’oisillon orphelin, afin de le préparer à la grande migration de l’hiver.

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Le Robot Sauvage » de Chris Sanders.

Le vendredi 21 août 2026

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-21T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-21T18:00:00+02:00_2026-08-21T23:30:00+02:00

Jardins familiaux Les Arpents Rue des Huleux 93240 Stains

https://cine-jardins.fr/vendredi-21-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



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