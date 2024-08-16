Projection du film « Le Robot Sauvage » Jardins familiaux Les Arpents Stains
vendredi 21 août 2026 · Jardins familiaux Les Arpents · Stains
Informations pratiques
Au programme
de la soirée
18h : Visite guidée des Jardins familiaux Les Arpents. RDV près de l’écran.
19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !
20h30 : Film
LE ROBOT SAUVAGE
Chris Sanders
2024 / 1h42
Roz est un robot utilitaire, échouant sur une ile habitée uniquement par des animaux. Le robot tente d’entrer en contact avec la faune locale mais est considéré comme un monstre par les animaux. A la suite d’une série d’incidents, Roz écrase malencontreusement un nid d’oies, dont un seul œuf en réchappe. Dès lors, accompagné d’un renard et d’un opossum, le « robot sauvage » va s’improviser parent de l’oisillon orphelin, afin de le préparer à la grande migration de l’hiver.
Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Le Robot Sauvage » de Chris Sanders.
Le vendredi 21 août 2026
de 18h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-21T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-22T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-21T18:00:00+02:00_2026-08-21T23:30:00+02:00
Jardins familiaux Les Arpents Rue des Huleux 93240 Stains
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