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Avant-première exceptionnelle – SALVATION, Sept Parnassiens, Paris

jeudi 27 août 2026 · Sept Parnassiens · Paris

Avant-première exceptionnelle – SALVATION, Sept Parnassiens, Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Sept Parnassiens
Adresse
98 Bd du Montparnasse, Paris
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Avant-première exceptionnelle – SALVATION Jeudi 27 août, 20h00 Sept Parnassiens Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:00:00+02:00

Avant-première exceptionnelle suivie d’une rencontre avec le réalisateur Emin Alper

Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France https://www.multicine.fr/
Avant-première

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