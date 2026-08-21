AGENDA · Paris
Avant-première exceptionnelle – SALVATION, Sept Parnassiens, Paris
jeudi 27 août 2026 · Sept Parnassiens · Paris
Informations pratiques
Avant-première exceptionnelle – SALVATION Jeudi 27 août, 20h00 Sept Parnassiens Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:00:00+02:00
Avant-première exceptionnelle suivie d’une rencontre avec le réalisateur Emin Alper
Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France https://www.multicine.fr/
Avant-première
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