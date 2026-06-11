Alexis Valet invite Seamus Blake en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Alexis Valet invite Seamus Blake en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 21 août 2026.
Alexis Valet invite exceptionnellement Seamus Blake pour trois soirées uniques au 38Riv. Figure majeure du saxophone jazz, sa présence à Paris pour cette série de concerts est un événement rare. À ses côtés, Tony Tixier au piano et Pierre Eden Guilbaud à la batterie. Le groupe propose un répertoire de compositions originales et de standards revisités. Une musique ancrée dans le jazz contemporain, portée par une forte interaction. Trois concerts uniques avec l’un des saxophonistes les plus marquants de sa génération.
Line-up : Alexis Valet : vibraphone ; Seamus Blake : saxophone ; Tony Tixier : piano ; TBA : contrebasse ; Pierre-Eden Guilbaud : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz contemporain — Alexis Valet, accompagné de la légende Seamus Blake, propose une série de concerts uniques au 38Riv, alliant compositions originales et standards revisités.
Le samedi 22 août 2026
de 19h30 à 20h30
Le samedi 22 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le vendredi 21 août 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 21 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le jeudi 20 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le jeudi 20 août 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : de 32 à 35 euros
Tarif sur place : de 35 à 38 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-21T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-22T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-20T19:30:00+02:00_2026-08-20T20:30:00+02:00;2026-08-20T21:30:00+02:00_2026-08-20T22:30:00+02:00;2026-08-21T19:30:00+02:00_2026-08-21T20:30:00+02:00;2026-08-21T21:30:00+02:00_2026-08-21T22:30:00+02:00;2026-08-22T19:30:00+02:00_2026-08-22T20:30:00+02:00;2026-08-22T21:30:00+02:00_2026-08-22T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/recherche?search=Alexis%20Valet%20invite%20Seamus%20Blake&viewsreference%5Bcompressed%5D=eJxdkMEKwyAQRP9lzx5aSEvJz8i2rnZBTTCblBDy79UaaulBdtY3M4gbGBSEfoMRHSXoARRgcnOgKNDH2XsFngNLRYO1Ex1aWDxVz66AIt49GZ2xcHRT6WxFTba6On86D6G-b6lzLxcpZ3U-LKuWdaQPTegSjk_4N7DJ-Hy7NmCZvNERQwnWZWF66USWsuFBzZpo4YmHWFu67pJRTbBQ0IZ8-bDT_gb6XGyZ contact@38riv.com
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