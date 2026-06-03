Appel à participation I Bouchra Ouizguen, Panthéon Paris

Le projet

Présenté au Panthéon, ce projet est né du désir de Bouchra Ouizguen de créer avec des enfants et partager avec eux des moments simples et précieux.

Intitulé Nahl (« abeille » en arabe), il rassemble une vingtaine de jeunes âgé·es de 9 à 11 ans dans une expérience de danse fondée sur l’écoute et l’attention. Ici, chaque enfant suit son propre rythme, composant un organisme collectif en constante transformation. À la manière d’un essaim, ils roulent, sautent, chantent, crient, se taisent, s’immobilisent, ouverts au flux et à la circulation des énergies. Dans ce lieu monumental et chargé d’histoire, la présence mobile et sensible des enfants interroge la valeur du temps partagé et l’intensité de vies éphémères mais pleinement présentes. Cette création est l’occasion pour les plus petits de faire partie d’une puissante aventure humaine et artistique.

En écho à l’exposition Vies minuscules du Centre Pompidou, présentée dans la nef du Panthéon du 25 septembre 2026 au 31 janvier 2027.

Profil et conditions de participation

— Enfant entre 9 et 11 ans uniquement.

— Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience confirmée en danse pour rejoindre le projet.

— Être disponible sur l’ensemble des dates proposées, entre fin août et fin septembre.

La participation de votre enfant sera rémunérée, selon le cadre légal en vigueur.cadre légal en vigueur.

Calendrier

Ateliers à Paris

Ven. 21 et sam. 22 août : 9h30-11h30

Jeu. 27, ven. 28 et sam. 29 août : 9h30-11h30

Jeu. 3, ven. 4 septembre : 17h30-19h30

Sam. 5 septembre : 9h30-11h30

Jeu. 10 et ven. 11 septembre : 17h30-19h30

Jeu. 17 et ven. 18 septembre à la Ménagerie de verre – Paris 11e : 17h30-19h30

Jeu. 24 et ven. 25 septembre à la Ménagerie de verre – Paris 11e : 17h30-19h30

Répétitions

Lun. 28 et 29 septembre au Panthéon—Centre des monuments

nationaux, en fin de journée

Représentation

Mer. 30 septembre à 19h00 au Panthéon—Centre des monuments nationaux

Prévoir d’être sur place une heure avant la représentation

Pour participer

Merci de contacter dès que possible Émilie Roffi, responsable des actions artistiques, à l’adresse suivante : e.roffi@festival-automne.com

Dans le cadre de sa prochaine édition, le Festival d’Automne recherche des enfants entre 9 et 11 ans pour participer à Nahl, une création de la chorégraphe marocaine Bouchra Ouizguen, au Panthéon—Centre des monuments nationaux,

dans le cadre de l’exposition Vies minuscules conçue par le Centre Pompidou.

Du vendredi 21 août 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :

gratuit

Merci de contacter dès que possible Émilie Roffi, responsable des actions artistiques, à l’adresse suivante : e.roffi@festival-automne.com

Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris



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