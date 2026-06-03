Appel à participation I Bouchra Ouizguen, Panthéon Paris
Appel à participation I Bouchra Ouizguen, Panthéon Paris vendredi 21 août 2026.
Le projet
Présenté au Panthéon, ce projet est né du désir de Bouchra Ouizguen de créer avec des enfants et partager avec eux des moments simples et précieux.
Intitulé Nahl (« abeille » en arabe), il rassemble une vingtaine de jeunes âgé·es de 9 à 11 ans dans une expérience de danse fondée sur l’écoute et l’attention. Ici, chaque enfant suit son propre rythme, composant un organisme collectif en constante transformation. À la manière d’un essaim, ils roulent, sautent, chantent, crient, se taisent, s’immobilisent, ouverts au flux et à la circulation des énergies. Dans ce lieu monumental et chargé d’histoire, la présence mobile et sensible des enfants interroge la valeur du temps partagé et l’intensité de vies éphémères mais pleinement présentes. Cette création est l’occasion pour les plus petits de faire partie d’une puissante aventure humaine et artistique.
En écho à l’exposition Vies minuscules du Centre Pompidou, présentée dans la nef du Panthéon du 25 septembre 2026 au 31 janvier 2027.
Profil et conditions de participation
— Enfant entre 9 et 11 ans uniquement.
— Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience confirmée en danse pour rejoindre le projet.
— Être disponible sur l’ensemble des dates proposées, entre fin août et fin septembre.
La participation de votre enfant sera rémunérée, selon le cadre légal en vigueur.cadre légal en vigueur.
Calendrier
Ateliers à Paris
Ven. 21 et sam. 22 août : 9h30-11h30
Jeu. 27, ven. 28 et sam. 29 août : 9h30-11h30
Jeu. 3, ven. 4 septembre : 17h30-19h30
Sam. 5 septembre : 9h30-11h30
Jeu. 10 et ven. 11 septembre : 17h30-19h30
Jeu. 17 et ven. 18 septembre à la Ménagerie de verre – Paris 11e : 17h30-19h30
Jeu. 24 et ven. 25 septembre à la Ménagerie de verre – Paris 11e : 17h30-19h30
Répétitions
Lun. 28 et 29 septembre au Panthéon—Centre des monuments
nationaux, en fin de journée
Représentation
Mer. 30 septembre à 19h00 au Panthéon—Centre des monuments nationaux
Prévoir d’être sur place une heure avant la représentation
Pour participer
Merci de contacter dès que possible Émilie Roffi, responsable des actions artistiques, à l’adresse suivante : e.roffi@festival-automne.com
Dans le cadre de sa prochaine édition, le Festival d’Automne recherche des enfants entre 9 et 11 ans pour participer à Nahl, une création de la chorégraphe marocaine Bouchra Ouizguen, au Panthéon—Centre des monuments nationaux,
dans le cadre de l’exposition Vies minuscules conçue par le Centre Pompidou.
Du vendredi 21 août 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :
gratuit
Merci de contacter dès que possible Émilie Roffi, responsable des actions artistiques, à l’adresse suivante : e.roffi@festival-automne.com
Public enfants.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-21T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris
Afficher la carte du lieu Panthéon et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026